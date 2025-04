Moto contro guard rail a Longarone: morto un uomo di Latisana

Tragico incidente questo pomeriggio Longarone, nel quale è deceduto, motociclista di 39 anni residente a Latisana. Un 22enne di Lignano Sabbiadoro è stato coinvolto nel sinistro ed è rimasto ferito, ma non si trova in pericolo di vita. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, quando i due centauri stavano viaggiando, ognuno in sella alla propria moto, lungo la strada regionale 251, tra Longarone e la Diga del Vajont.

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, le Kawasaki della vittima e la moto dell’altro centauro si sarebbero toccate, forse durante un sorpasso, e i due avrebbero perso il controllo dei mezzi. Poi lo schianto sul guard rail.

L’impatto non ha lasciato scampo al 39enne, mentre il più giovane è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino di Belluno. La dinamica del sinistro è al vaglio dei militari dell’Arma della Stazione di Longarone. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni fino all’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando del capoluogo veneto, che hanno provveduto a liberare la carreggiata dai detriti dei mezzi coinvolti, ristabilendo il normale transito automobilistico.