Moto d’acqua contro una barca, muore studente friulano

Uno studente friulano – Nicholas Cudini, 26 anni, di Pocenia – è morto in un incidente in mare avvenuto lunedì notte, vicino all’isola di Cholón, a circa 50 chilometri a sud di Cartagena de Indias, nei Caraibi, dove si trovava in vacanza.

Cudini era in sella a una moto d’acqua, insieme con un amico italiano, e si è scontrato con un’imbarcazione. La persona che accompagnava Cudini – secondo la ricostruzione della Guardia Costiera colombiana riportata da numerosi siti d’informazione della zona – è riuscita a riemergere e ha immediatamente lanciato l’allarme per tentare di salvare il ragazzo friulano che, invece, è scomparso sott’acqua.

Nicholas Cudini aveva giocato in passato nel Cjarlins Muzane e si era poi trasferito negli Stati Uniti per proseguire gli studi. Proprio per non abbandonare la sua passione per il calcio, aveva scelto un’università – la Santa Clara University di Santa Clara, in California, che ha una propria squadra di calcio.