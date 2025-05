Moto fuori strada, morto biker alle porte di Udine

Tragico incidente mortale alle porte di Udine per un motociclista. L’emergenza è scattata poco dopo le 23 di questa sera, quando un centauro ha perso il controllo della sua due ruote uscendo fuori strada in via Pradamano, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario. La fuoriuscita autonoma ha sbalzato il biker di diversi metri. Fatali le ferite e i traumi riportati dal conducente, spirato poco dopo lo schianto. I sanitari del 118 giunti dopo l’allarme non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona coinvolta. Inutili le manovre per rianimare il motociclista.

Dai primi rilievi la moto al momento dell’uscita di strada stava viaggiando a forte velocità. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del Comando di via Popone. Questo pomeriggio, un altro motociclista aveva perso la vita precipitando da un ponte sulla strada provinciale SP110 per passo Pramollo. Si tratta della terza persona morta nel giro di poche ore sulle strade del Friuli. Contemporaneamente all’incidente di Udine, uno scontro tra due auto verificatosi a Bertiolo ha causato il decesso di un passeggero sbalzato dall’auto carambolata su un campo.