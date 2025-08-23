Moto si schianta contro un muro, morto un 58enne

Gianpiero Plozner, un uomo di 58 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Statale 52 a Villa Santina. L’uomo, residente a Raveo, era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muretto che costeggia l’arteria.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 22. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Tolmezzo. Nonostante i soccorsi, il decesso è avvenuto sul colpo.

La dinamica dell’incidente, che fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli, è ancora da chiarire. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Radiomobile di Tolmezzo.