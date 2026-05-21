Moto sorpassa un’auto in svolta: due feriti

Un sorpasso mentre un’auto stava svoltando a sinistra verso il piazzale dell’ex caserma Cavarzerani. Sarebbe questa, secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia locale di Udine, la dinamica dell’incidente avvenuto poco dopo le 14 lungo via Cividale.

Per cause in corso di accertamento, una moto si è scontrata con la fiancata sinistra di una Opel Zafira impegnata nella manovra. Dopo l’impatto, il mezzo a due ruote è finito contro il semaforo lampeggiante arancione che segnala lo svincolo e invita gli automobilisti a rallentare.

Feriti il conducente e il passeggero della moto, soccorsi dal personale sanitario intervenuto con due ambulanze e un’automedica. Dopo le prime cure sul posto, entrambi sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia: hanno riportato contusioni e ferite serie, ma le condizioni non sono gravi.