martedì 12 Agosto 2025
Moto tampona un’auto in viale Venezia, grave un giovane

Alberto Comisso
Sono gravi le condizioni di un motociclista di 20 anni che oggi pomeriggio, per cause in corso di aggiornamento da parte della polizia locale, ha tamponato, in sella alla sua due ruote, un’auto che lo procedeva. L’incidente si è verificato in viale Venezia, a Pordenone, all’altezza dell’incrocio con via Chioggia, in direzione Porcia.

La moto, dopo il violento impatto, è finita a terra e il giovane è stato proiettato contro la parte posteriore della macchina. Soccorso da personale sanitario del 118, intervenuto insieme ai vigili del fuoco, è stato condotto all’ospedale Santa Maria della Misericordia. La prognosi è riservata.

