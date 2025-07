Motociclista grave dopo scontro con un pick-up a Cavazzo Carnico

Un motociclista versa in gravi condizioni dopo essere caduto rovinosamente sull’asfalto a seguito di uno scontro con un pick-up. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:00 di oggi a Cavazzo Carnico, lungo la Strada Regionale 512, precisamente in via 4 Novembre. Le cause dell’accaduto sono attualmente al vaglio dei Carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti.

Immediatamente dopo lo schianto, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco di Tolmezzo. Il centauro è stato stabilizzato e successivamente elitrasportato d’urgenza al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.