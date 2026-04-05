Motociclista senza patente e contromano in fin di vita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Udine dopo uno scontro frontale avvenuto intorno alle 12.30 nel quartiere di via Riccardo di Giusto. Il giovane, residente in città, era alla guida di una moto da cross 125 senza assicurazione, in possesso della patente B, ma non della A. Viaggiava, inoltre, in assenza di targa e casco.

Secondo quanto ricostruito, il ventunenne ha imboccato contromano via Marzona, provenendo da via Cefalonia, andando a impattare violentemente contro una Fiat Panda che stava percorrendo il tragitto opposto per immettersi su via Cefalonia. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella del mezzo ed è caduto a terra.

I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, hanno trasportato il giovane al pronto soccorso del capoluogo friulano in condizioni disperate. La Polizia locale di Udine ha interdetto la strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Ferite non gravi, invece, per l’anziana che viaggiava sulla Panda. Alla guida c’era il nipote — in possesso del solo foglio rosa e non ancora della patente B — che la donna stava accompagnando durante una lezione di guida. E’ stata colpita dai vetri infranti del finestrino.

Il consigliere comunale di Udine Giovanni Govetto ha riferito di aver visto sfrecciare il giovane in moto pochi minuti prima dell’incidente e di averlo rimproverato perché attraversava a tutta velocità i vialetti pedonali del quartiere. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.