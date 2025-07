Motore in fiamme, soccorsa imbarcazione di polacchi

Un’imbarcazione con motore in fiamme è stata soccorsa dalla Guardia Costiera a circa 7 miglia dalla costa di Trieste. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza un natante polacco in difficoltà, scongiurando un pericolo in mare.

L’emergenza è scattata ieri pomeriggio, quando la Capitaneria di Porto di Trieste è intervenuta per soccorrere un’unità di 8 metri battente bandiera polacca. All’interno c’erano due persone a bordo che avevano segnalato un principio di incendio a causa di un’avaria al motore.

Accertato che il principio di incendio era stato domato, in accordo con le autorità slovene una motovedetta della Guardia Costiera di Grado ha scortato l’imbarcazione insieme al mezzo nautico dei Vigili del Fuoco verso il Villaggio del Pescatore.