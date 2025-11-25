  • Aiello del Friuli
martedì 25 Novembre 2025
Cronaca
Don Destradi richiama al senso di responsabilità tutti noi

Muggia abbraccia Paolo e saluta il piccolo Giovanni

Nel duomo tanta commozione e dolore per una morte drammatica
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un comunità che ha fatto proprio il dolore. Ha abbracciato papà Paolo e lo ha scortato fino al cimitero dove ha salutato per l’ultima volta suo figlio Giovanni, nove anni ucciso dalla mamma. Il feretro è arrivato nel duomo di Muggia intorno alle 10 accolto dal silenzio, un silenzio che urlava il dolore per un crimine atroce, impossibile da raccontare o descrivere. Una lunga processione di concittadini che hanno voluto lasciare un fiore sulla bara bianca, sotto alla sciarpa della Triestina o vicino alla maglia di Giovanni del Muggia Calcio. Occhi gonfi di lacrime, nessuno escluso, dal sindaco Paolo Polidori, al presidente della Regione Massimiliano Fedriga. E poi le parole di Don Andrea Destradi che ha preso la comunità sulle sue spalle in un momento di fragilità enorme ricordando che non siamo soli ma in una comunità dove serve compassione.

Destradi ha ricordato gli oltre 580 bambini uccisi negli ultimi 25 anni e poi Elia ammazzato subito dopo Giovanni e sempre dalla madre. Un passaggio sulle vittime del maltempo della scorsa settimana, a rafforzare il concetto di comunità, e alcune parole per Olena Stasiuk, e poi il pensiero più forte a papà Paolo.

Piazza Marconi, dove si affaccia proprio la casa in cui è stato ucciso Giovanni ha salutato il bambino con un lungo applauso e poi in processione lo ha accompagnato al cimitero di Muggia. Nelle orecchie le parole di Don Destradi: prendete le cose belle che avete vissuto con Giovanni e fatene eredità. Non trascuriamoci a vicenda ma amiamoci.

