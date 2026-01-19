  • Aiello del Friuli
lunedì 19 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Incidente poco prima del Lisert: tre camion, un ferito
L'ex Caupain regala un finale amaro all'APU, sconfitta 85-90
Muggia: arriva il QrCode a 10 euro per le notti del...
Cultura: nel 2026 crescono i bandi per le iniziative di settore
Infermieri, arrivano i rinforzi ma restano troppo pochi
Incendio a Fusea: bruciato un ettaro di terreno
Vaga in pigiama al freddo a Tolmezzo, 92enne salvato da Polizia
Luca Fontana è il nuovo Group Chief Operating Officer di Icop
Nas di Udine, in un anno quasi 600mila euro di multe...
Escursioni per assistere alla Barcolana: scoperti noleggi e skipper abusivi
Cronaca
Per i residenti ovviamente nessun obbligo e un tagliando a famiglia

Muggia: arriva il QrCode a 10 euro per le notti del carnevale

La sfilata dei carri della domenica resta a libero accesso
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Obiettivo è tenere lontani i pianta grane e del resto le notti del Carnevale muggesano sono da tradizione momenti di festa senza controllo. Il Comune guidato da Paolo Polidori ha varato il QrCode di accesso, vietato chiamarlo ticket o biglietto, riservato a quelli che arrivano da, per dirla il modo arcaico, fuori le mura quindi non per i residenti. Si potrà acquistare dal sito del Comune tramite una apposita app al costo di 10 euro che restano 10 anche per un nucleo familiare numeroso, ne saranno venduti fino a un tetto di 3 mila persone e gli under 12 non pagano.

Il QrCode sarà obbligatorio da giovedì 12 febbraio fino a martedì 17 dalle 18 alle 4 del mattino, la domenica giorno della sfilata a libero accesso il QrCode sarà necessario dalle 20 alle 4. Verranno predisposti dei varchi nel centro storico, definito zona blu, e dei varchi agli ingressi definiti zona azzurra, attenzione perché ci saranno dei controlli a campione durante la sera e la notte questo per evitare che qualcuno arrivi prima per restare dentro. Le sanzioni partono da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 150 euro e ci potrebbero essere anche ricadute penali.

Ai commercianti verranno rilasciati invece dei pacchetti di QrCode per i clienti più affezionati con l’obiettivo di non penalizzare nessuno.

