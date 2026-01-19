Muggia: arriva il QrCode a 10 euro per le notti del carnevale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Obiettivo è tenere lontani i pianta grane e del resto le notti del Carnevale muggesano sono da tradizione momenti di festa senza controllo. Il Comune guidato da Paolo Polidori ha varato il QrCode di accesso, vietato chiamarlo ticket o biglietto, riservato a quelli che arrivano da, per dirla il modo arcaico, fuori le mura quindi non per i residenti. Si potrà acquistare dal sito del Comune tramite una apposita app al costo di 10 euro che restano 10 anche per un nucleo familiare numeroso, ne saranno venduti fino a un tetto di 3 mila persone e gli under 12 non pagano.

Il QrCode sarà obbligatorio da giovedì 12 febbraio fino a martedì 17 dalle 18 alle 4 del mattino, la domenica giorno della sfilata a libero accesso il QrCode sarà necessario dalle 20 alle 4. Verranno predisposti dei varchi nel centro storico, definito zona blu, e dei varchi agli ingressi definiti zona azzurra, attenzione perché ci saranno dei controlli a campione durante la sera e la notte questo per evitare che qualcuno arrivi prima per restare dentro. Le sanzioni partono da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 150 euro e ci potrebbero essere anche ricadute penali.

Ai commercianti verranno rilasciati invece dei pacchetti di QrCode per i clienti più affezionati con l’obiettivo di non penalizzare nessuno.