Muggia, la Finanza sequestra in un negozio cinese 1000 prodotti di Carnevale

Oltre mille articoli di Carnevale sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un negozio nell’area commerciale di Muggia, poiché ritenuti non sicuri. Si tratta di maschere, parrucche e ghirlande, prive delle indicazioni relative ai materiali impiegati per la fabbricazione e alla presenza di sostanze potenzialmente nocive. I Finanzieri della Compagnia di Muggia hanno sequestrato merce del valore di 5.300 euro. Il titolare dell’impresa, un cittadino cinese, è stato sanzionato con un pena pecuniaria da € 516 fino ad € 25.823.