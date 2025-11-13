  • Aiello del Friuli
giovedì 13 Novembre 2025
Cronaca
Il bambino aveva 9 anni

Muggia, mamma uccide figlio in un appartamento nella piazza centrale della città

La donna, una 55enne ucraina, era seguita dai servizi sociali
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tragedia nella serata di ieri a Muggia. In una palazzina sita al civico 3 della centrale piazza Marconi, proprio accanto al municipio, una mamma di 55 anni ha ucciso accoltellandolo alla gola il figlioletto di 9. La donna, di nazionalità ucraina, si era separata dal marito, un muggesano di 58 anni, padre del piccolo: è stato proprio l’uomo a chiamare le forze dell’ordine quando, attorno alle 21, è tornato a prendere il figlio e non stava ricevendo alcuna risposta. Tremenda la scena che si è quindi manifestata davanti agli occhi di polizia e Vigili del Fuoco una volta entrati all’interno dell’appartamento: il bambino giaceva ormai senza vita mentre la madre, che avrebbe tentato di togliersi la vita senza riuscirci, si trovava in stato di choc. La donna, posta ora in stato d’arresto, era seguita dai servizi sociali in accordo col Tribunale per gestire proprio questo difficile momento della separazione. Da quanto è trapelato, la 55enne per un certo periodo fino ad un paio di anni fa era stata seguita anche dal Centro di Salute Mentale. Sgomento nella comunità muggesana, dove il piccolo era molto conosciuto: appassionato di calcio, frequentava la scuola primaria e si stava preparando alla comunione. La città ha ricordato il bambino con un minuto di silenzio in piazza Marconi a mezzogiorno. Il sindaco Paolo Polidori ha proclamato il lutto cittadino.

