A Muggia arrivano gli steward urbani dopo alcune risse tra giovani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il focus è alto, ma al momento le forze dell’ordine ribadiscono che non ci sono reati e che sono in corso verifiche. Muggia da diverse settimane è al centro di alcuni casi di violenza tra minorenni che si sono pestati nella zona della stazione degli autobus pubblicando i video sui social. Proprio i video sono al vaglio della Polizia e sono in corso accertamenti ma al momento non c’è una rilevanza penale. Nel corso delle ultime settimane sono state identificate 500 persone, non solo minorenni ma anche adulti, e risultano delle sanzioni elevate dalla polizia locale per violazione del regolamento urbano. In prefettura oggi si è tenuto un tavolo sulla sicurezza e il comune, con il sindaco della Lega Paolo Polidori, ha deciso già da domani di avviare un servizio di controllo con degli steward dalle 16 alle 21 durante la settimana, e fino alle 24 nei festivi, compresi Ferragosto e la vigilia di Ferragosto, per un monitoraggio ulteriore della zona. Sul tema intanto è intervenuta la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Rosaria Capozzi: «Strano è il silenzio di molti politici di Centrodestra, che per molto meno hanno chiesto le dimissioni del sindaco di Udine. Evidentemente per qualcuno la sicurezza dei cittadini serve solo per becere strumentalizzazioni politiche e ideologiche, volte ad acuire le contrapposizioni».