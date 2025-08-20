Multe salate, conto di 52 milioni di euro in 3 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In FVG nel 2023 sono state elevate multe per quasi 23 milioni di euro. Un dato sceso di 2 milioni e mezzo di euro nel 2024 e in linea in questi primi mesi del 2025, che attualmente vede incassi per quasi 9 milioni di euro. Sfiorano i 52 milioni di euro gli introiti complessivi generati dai Comuni della regione attraverso le multe stradali elevate negli ultimi 2 anni e mezzo. I dati emergono da un’analisi sui proventi raccolti tra il 2023 e il 2025, effettuata lCentro Studi Enti Locali sulla base di dati Mef e Istat.

Gioco forza, sia per estensione, numero dei residenti, transiti e veicoli presenti, la provincia dove si registrano i maggior incassi da multe stradali è quella di Udine che hanno generato entrate per 25 milioni negli ultimi tre anni. Segue a sorpresa la provincia di Trieste con quasi 14 milioni di incassi. Terza quella di Pordenone, che sfiora gli 8 milioni di euro di multe staccate. Fanalino di coda la provincia di Gorizia: i suoi comuni hanno generato ‘guadagni’ per ‘soli’ 5 milioni di euro.

Sarà per la presenza degli autovelox, per l’utilizzo dei velo Ok o delle telecamere agli incroci semaforici, per la produttività di agenti particolarmente zelanti o per la guida di automobilisti più indisciplinati, ma tra i 215 comuni, Trieste risulta la bestia nera della regione, con introiti da multe da 13,3 milioni di euro. Le regina della classifica però è un’altra: ovvero Latisana, capace di incassare, forse grazie al turismo del mare, quasi 6 milioni e mezzo di euro negli ultimi 3 anni. Seguono, sempre un po’ a sorpresa, Bertiolo con circa 2 milioni di euro, Moggio Udinese e Codroipo. In questa speciale classifica, spiccano inoltre Castions di Strada, Gemona, Grado e Lignano con guadagni di circa 1 milione di euro a ente locale.

La classifica per comuni:

Trieste 13.335.257 €

Udine 5.333.486 €

Pordenone 3.089.124 €

Latisana 6.430.224 €

Bertiolo 2.053.996 €

Moggio Udinese 1.875.805 €

Codroipo 1.684.212 €

Gorizia 1.199.102 €

Castions di Strda 1.032.914 €

Gemona 1.104.775 €

Grado 1.037.746 €

Lignano 897.003 €