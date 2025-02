Multometro, Croatto: “Polizia locale come un’agenzia di riscossione”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sul tema del Multometro interviene in maniera dura anche Gianni Croatto, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente dell’associazione “Amici di Via Mercatovecchio”.

“Siamo di fronte a una deriva inquietante dell’amministrazione pubblica udinese, dove la Polizia Locale viene trasformata in un’agenzia di riscossione con tanto di “classifiche del multatore”. Questa pratica del “Multometro” è semplicemente intollerabile e rappresenta il punto più basso mai raggiunto nella gestione della sicurezza stradale cittadina. L’obiettivo di 2.500 sanzioni mensili rivela la vera natura di questa operazione: un’estorsione legalizzata ai danni dei cittadini. Non si tratta più di garantire sicurezza e rispetto delle regole, ma di raggiungere quote prestabilite di multe, come se fossimo in un’azienda che deve centrare target di vendita. La pubblicazione dei nomi degli agenti con il relativo numero di sanzioni è una pratica assurda che viola non solo la privacy dei dipendenti, ma trasforma il servizio pubblico in una competizione perversa. Questi “sceriffi” vengono spinti a colpire i cittadini non per necessità di sicurezza, ma per scalare una classifica aziendale. Il fatto che un “responsabile” si vanti pubblicamente di essere “in linea abbondante con gli obiettivi” e parli di “cali fisiologici estivi” da compensare, dimostra quanto questa amministrazione abbia perso completamente di vista il proprio ruolo istituzionale. È una gestione che puzza, dove il cittadino viene visto come un bancomat da spremere. Questa è l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione che ha smarrito completamente la bussola morale, trasformando un servizio essenziale per la comunità in un meccanismo predatorio. Una vergogna che macchia l’immagine della città di Udine e svilisce il ruolo nobile della Polizia Locale”.