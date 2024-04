Sono 13 le municipalità regionali inserite tra i ComuniCiclabili 2024

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pordenone tra gli ex capoluoghi di provincia, e poi Azzano Decimo, Barcis, Caneva, Gemona, Grado, Lignano Sabbiadoro, Maniago, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Porcia, Sacile e Turriaco. Sono le tredici municipalità del Friuli Venezia Giulia insignite quest’anno del titolo di ComuniCiclabili dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

Per Pordenone, in graduatoria sin dalla prima edizione del 2017, confermato il punteggio di 4 bike-smile, grazie al raddoppio della superficie a Zona 30 con l’inserimento di elementi di moderazione di velocità (come le intersezioni rialzate sulle strade di scorrimento rimaste a 50 km/h) e al minor numero di eventi motoristici patrocinati. “Soddisfazione per questo riconoscimento, ottenuto grazie al lavoro degli Uffici e alla collaborazione con le associazioni che si occupano di mobilità sostenibile” viene espressa dall’amministrazione comunale. Tra le municipalità regionali da segnalare il passo in avanti di Gemona, che passa da 2 a 3 bike-smile. In tutto in Italia sono 185 le municipalità italiane meritevoli della Bandiera Gialla, simbolo di ComuniCiclabili.