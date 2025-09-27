Muore a 19 anni a 5 giorni dall’incidente

Un diciannovenne è spirato all’ospedale a cinque giorni dall’incidente nel quale è rimasto gravemente ferito. E’ morto al Santa Maria della Misericordia di Udine Leonardo Roveda, 19 anni di Villanova di Prata.

L’incidente è avvenuto all’alba del 20 settembre, quando la sua automobile è uscita di strada ribaltandosi mentre stava andando da Casarsa a San Vito al Tagliamento. Il ragazzo era stato prima ricoverato al Santa Maria degli Angeli a Pordenone, poi portato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia, nel tentativo di mantenerlo in vita dopo alcune gravi complicazioni cardiache.