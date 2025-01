Muore a 20 anni a Parigi per un malore, Roveredo piange Emma Cadelli

Un’altra tragedia ha colpito il Friuli Occidentale, portandosi via una giovane ragazza che studiava all’estero. Roveredo in Piano piange la morte di Emma Cadelli, 20 anni, trovata morta ieri mattina nella sua stanza nel campus universitario di Parigi, dove studiava chimica all’università Paris-Saclay. All’origine del decesso probabilmente un malore. I familiari hanno provato più volte a contattarla ma invano, finché il custode del campus ha scoperto la disgrazia. Un lutto che ha sconvolto la comunità che con il sindaco Paolo Nadal, si è stretta alla famiglia a mamma Barbara e a a papà Stefano dirigente della Polfer a Udine, immediatamente pariti per la Francia. Emma era una studentessa modello, premiata al Collegio Pio X International di Treviso come studente dell’anno nel 2020.

A inizio anno, la stessa sorte era toccata a Giulia Gambron, 24enne di Pordenone, morta nel suo appartamento di Bologna dove frequenava l’Università.