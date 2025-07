Muore a 85 anni travolto dal proprio trattore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il dramma si è consumato alle 17.50 di ieri e ha lasciato attonita un’intera comunità, quella di Corno di Rosazzo. Gino Causero, 85 anni compiuti lo scorso 30 aprile, è morto travolto dal proprio trattore mentre – secondo le prime ricostruzioni – stava mettendo mano all’aratro posizionato sul retro del mezzo in un terreno attiguo alla propria abitazione di via delle Vigne: per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, il veicolo agricolo si è improvvisamente mosso all’indietro travolgendo e trascinando per alcuni metri Causero, senza lasciare scampo allo sfortunato anziano. Immediati i soccorsi chiamati dalla moglie, presente in casa, ma all’arrivo dei sanitari non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell’85enne. Un paio di ore dopo il tragico fatto il mezzo agricolo è stato spostato dal terreno in cui si è verificata la tragedia alla rimessa dell’abitazione di via delle Vigne mentre in tanti, tra parenti e amici, si stavano recando a porgere le condoglianze alla vedova. Causero infatti era molto conosciuto e apprezzato a Corno e nei dintorni per il suo carattere socievole ed il suo attivismo nel mondo del volontariato locale.