Muore dopo l’incendio in cella, indagati cinque agenti

La Procura di Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati cinque agenti della polizia penitenziaria per la morte del 19enne egiziano che, detenuto in carcere, era deceduto lunedì notte, in ospedale, dopo aver respirato i fumi della combustione dell’incendio appiccato da lui stesso nella sua cella.

L’ipotesi di reato formulata dal magistrato di turno è quella di cooperazione in omicidio colposo omissivo. La Procura ipotizza che gli agenti siano rimasti inerti o non si siano attivati per tempo per salvargli la vita. Una decisione maturata dopo un’attenta disamina dei primissimi atti giunti sul tavolo degli inquirenti. Sotto la lente della magistratura sono finiti i verbali redatti dai vigili del fuoco e dal personale penitenziario, le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna, le testimonianze dei compagni di detenzione e i rilievi eseguiti durante il sopralluogo effettuato dal sostituto procuratore subito dopo i fatti.

Quello di aver iscritto nel registro degli indagati, per la Procura, è un atto dovuto. Così da garantire il rispetto delle tutele difensive in vista dell’autopsia, classificata come accertamento tecnico irripetibile, prevista nei prossimi giorni sulla salma del 19enne.

In questo modo, i cinque agenti intervenuti durante l’emergenza potranno nominare propri consulenti e avvocato per partecipare agli esami medico-legali. Nel frattempo le indagini proseguono a ritmo serrato per ricostruire con esattezza la catena degli interventi e far luce su ogni ombra della vicenda.