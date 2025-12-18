Muore in casa a Resia, trovato tra i suoi cani affamati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Va a trovare il fratello e lo trova riverso a terra in casa senza vita, probabilmente a causa di un infarto, mentre è attorniato dai suoi cani affamati. E’ successo a Resia: a morire è stato Flavio Micelli, 66 anni, ex forestale. Viveva da solo nella sua casa di località Tigo: l’ipotesi è che fosse morto da diversi giorni, viste le condizioni di deperimento fisico dei suoi cani. Sul corpo dell’uomo verrà svolta un’autopsia, che dovrà chiarire non solo le ragioni del decesso, ma anche se i suoi animali a causa della fame lo abbiano morso.

Sconvolta la comunità, dove Micelli era molto conosciuto: la sua famiglia aveva gestito lo storico mulino sul torrente Resia.

Flavio Micelli, che non era sposato, lascia i tre fratelli e i nipoti.