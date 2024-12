Muore per un malore a 41 anni

Tragedia ieri sera a Rivignano. Erica Grego, di 41 anni, è stata colta da un malore poco dopo le 23 che non le ha lasciato scampo. La donna si trovava a casa con la famiglia. Sul posto sono subito arrivati i sanitari, che hanno cercato di rianimarla, purtroppo senza successo. La donna lascia il marito Alberto – volontario della Protezione Civile del paese – e la figlia Anna di soli 6 anni. Erica Grego era impiegata come commessa in un centro commerciale di Codroipo. “Una perdita importante – commenta il sindaco di Rivignano Teor, Fabrizio Mattiussi -, ci ha lasciato una persona buona. Tutta la famiglia era benvoluta. La morte è accaduta in un momento di festa e ciò amplifica il dolore. Io e tutta la comunità di Rivignano – conclude – ci stringiamo attorno alla famiglia”.