venerdì 2 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Murale di Zanier, anche il Comune chiede la poesia in friulano
Saldi al via: attesa al Palmanova Village dopo il record 2025
Capodanno con rogo in carcere: dimesso il detenuto piromane
Picco dell'influenza, pronto soccorso sotto pressione
Cade mentre scia, 23enne elitrasportata per trauma facciale
Ultimi giorni per visitare a Udine la mostra di Guido Guidi
Murale di Zanier senza friulano, scoppia la polemica a Udine
Il Sindaco di New York giura sul Corano, l'ira di Cisint
Mano spappolata, verifiche sulla legalità del botto
Slovenia, Addio vignetta da Rabuiese a Isola
Cronaca

Murale di Zanier, anche il Comune chiede la poesia in friulano

L’assessore Pirone ha chiesto ai promotori di integrare il testo originale al murale di Simone Mestroni inaugurato tre giorni fa al Villaggio del Sole
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Politica e mondo friulanista fanno fronte comune affinché il murale dedicato a Leonardo Zanier, inaugurato il 31 dicembre al Villaggio del Sole di Udine, riporti anche la poesia originale in friulano. A chiederlo non è solo il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli, ma anche l’assessore comunale alla Cultura Federico Pirone, presente all’inaugurazione dell’opera realizzata da Simone Mestroni.

Il murale, eseguito per conto di Time For Africa, Club per l’Unesco di Udine e Constraint APS, con il sostegno del Comune di Udine, ritrae il volto del poeta e sindacalista carnico e riporta una sua lirica nella sola versione italiana proposta dallo stesso scrittore.

Una scelta motivata dai promotori con l’esigenza di inclusività, vista la forte presenza di cittadini stranieri nel quartiere. Ma le critiche, esplose nelle ultime ore sui social, hanno trovato una sponda istituzionale. Alla richiesta di Novelli di ristabilire il testo originale è infatti arrivata a stretto giro la posizione dell’assessore comunale. Pirone aveva già espresso la sua convinzione a Time For Africa, promotrice del progetto, e ha ora ribadito che si impegnerà a favorire un’integrazione dell’opera con il testo in friulano, affinché il murale valorizzi pienamente la sensibilità poetica (e politica) di Zanier.

