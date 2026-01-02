Murale di Zanier, anche il Comune chiede la poesia in friulano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Politica e mondo friulanista fanno fronte comune affinché il murale dedicato a Leonardo Zanier, inaugurato il 31 dicembre al Villaggio del Sole di Udine, riporti anche la poesia originale in friulano. A chiederlo non è solo il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli, ma anche l’assessore comunale alla Cultura Federico Pirone, presente all’inaugurazione dell’opera realizzata da Simone Mestroni.

Il murale, eseguito per conto di Time For Africa, Club per l’Unesco di Udine e Constraint APS, con il sostegno del Comune di Udine, ritrae il volto del poeta e sindacalista carnico e riporta una sua lirica nella sola versione italiana proposta dallo stesso scrittore.

Una scelta motivata dai promotori con l’esigenza di inclusività, vista la forte presenza di cittadini stranieri nel quartiere. Ma le critiche, esplose nelle ultime ore sui social, hanno trovato una sponda istituzionale. Alla richiesta di Novelli di ristabilire il testo originale è infatti arrivata a stretto giro la posizione dell’assessore comunale. Pirone aveva già espresso la sua convinzione a Time For Africa, promotrice del progetto, e ha ora ribadito che si impegnerà a favorire un’integrazione dell’opera con il testo in friulano, affinché il murale valorizzi pienamente la sensibilità poetica (e politica) di Zanier.