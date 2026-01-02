  • Aiello del Friuli
venerdì 2 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Murale di Zanier senza friulano, scoppia la polemica a Udine
Il Sindaco di New York giura sul Corano, l'ira di Cisint
Mano spappolata, verifiche sulla legalità del botto
Slovenia, Addio vignetta da Rabuiese a Isola
Botti, animali in fuga. Super lavoro per l'ambulanza veterinaria
Cividale, l'anno inizia con la tradizionale maxi-gubana
Sanità, Pd e Patto: no al gioco delle tre carte con...
La Fiaccolata del Lussari illumina il 2026 / IL VIDEO
Scoppio ritardato, promessa del ciclismo perde una mano
Saldi al via in Fvg dal 3 gennaio, Federmoda: "Siamo fiduciosi"
Cronaca

Murale di Zanier senza friulano, scoppia la polemica a Udine

Nel Villaggio del Sole la poesia riproposta in un graffito da Simone Mestroni ha sollevato dubbi. Il consigliere Novelli chiede di riproporre il testo originale
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

A far discutere non è il murale in sé, ma ciò che manca. Nell’opera dedicata a Leonardo Zanier, inaugurata tre giorni fa al Villaggio del Sole di Udine, la poesia compare solo in italiano, senza il testo originale in friulano. Un’assenza che ha acceso una polemica sui social, presto approdata anche in politica.

Il murale è stato realizzato dall’artista Simone Mestroni ed eseguito per conto di Time For Africa, Club per l’Unesco di Udine e Constraint APS, attraverso il sostegno del Comune di Udine. L’opera ritrae il volto del poeta e sindacalista carnico e riporta una sua lirica con la traduzione in italiano curata dallo stesso Zanier.

Secondo i promotori, la scelta dell’italiano risponde a un criterio di inclusività: il Villaggio del Sole è un quartiere con una forte presenza di cittadini stranieri e l’obiettivo era rendere il messaggio comprensibile a tutti, senza snaturare il pensiero dell’autore.

A dar loro voce alle critiche divampate sui social è stato anche il consigliere regionale Roberto Novelli (Forza Italia), che parla di cancellazione della lingua madre di Zanier.

“L’operazione, pur animata da intenti culturali, rischia di tradire lo spirito autentico della cultura friulana”, spiega il forzista che chiede a Mestroni e committenti di rimediare ristabilendo il testo originale. “Sarebbe auspicabile che anche in questo caso il murale riportasse il testo originale in friulano, affiancato dalla traduzione italiana, così da garantire comprensibilità senza tradire l’identità culturale del poeta”.

Per i detrattori, infatti, il poeta è intraducibile: la forza dei suoi versi sta nel suono, nella precisione e nella densità del friulano, lingua riconosciuta attraverso cui Zanier ha raccontato lavoro, esilio e libertà. Un murale in friulano, sostengono, avrebbe celebrato più fedelmente la sua eredità culturale.

