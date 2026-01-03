Murale Zanier imbrattato: poesia in friulano con spray rosso

Dalla polemica al gesto vandalico. Il murale dedicato a Leonardo Zanier, inaugurato soli 3 giorni fa al Villaggio del Sole di Udine, è stato imbrattato questo pomeriggio: sull’opera è comparsa, scritta con della vernice rossa, la versione in friulano dei versi del poeta. Così è stato deturpato il murale realizzato da Simone Mestroni per Time For Africa.

L’atto ha preso di mira il graffito che ieri aveva sollevato polemiche, da parte di esponenti politici e del mondo friulanista, proprio per il fatto che l’opera non riportava la versione in marilenghe pensata dall’autore carnico. L’opera era stata infatti contestata per l’uso dell’italiano come lingua franca.

Restano ora da valutare l’entità dei danni e le modalità di ripristino del murale.