sabato 3 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Nel 2025 due gatti salvati al giorno da Zampette Cormonesi
“Giocattoli in movimento”, i doni-M5S per i bimbi in difficoltà
Mestroni: murale Zanier lordato da chi dice di amarlo
Cgia: “Crescita Fvg da 20 anni inferiore alla media europea”
Murale Zanier, il committente aveva aperto al dialogo
Murale Zanier imbrattato: poesia in friulano con spray rosso
Venezuelana in Friuli: “Aspettavamo questo momento da anni”
Venezuela nel caos, cresce l’allarme per friulani e italiani nel Paese
Al via i saldi in Fvg, le aspettative di commercianti e...
Lavoro privato in Fvg: più occupati ma salari in affanno
Cronaca

Murale Zanier imbrattato: poesia in friulano con spray rosso

Il gesto vandalico nel pomeriggio, dopo che il committente Time For Africa aveva aperto al dialogo
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Dalla polemica al gesto vandalico. Il murale dedicato a Leonardo Zanier, inaugurato soli 3 giorni fa al Villaggio del Sole di Udine, è stato imbrattato questo pomeriggio: sull'opera è comparsa, scritta con della vernice rossa, la versione in friulano dei versi del poeta. Così è stato deturpato il murale realizzato da Simone Mestroni per Time For Africa.

L'atto ha preso di mira il graffito che ieri aveva sollevato polemiche, da parte di esponenti politici e del mondo friulanista, proprio per il fatto che l'opera non riportava la versione in marilenghe pensata dall'autore carnico. L'opera era stata infatti contestata per l'uso dell'italiano come lingua franca.

Restano ora da valutare l'entità dei danni e le modalità di ripristino del murale.

