Murale Zanier su parete privata, i proprietari: “Toglietelo”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Né in italiano, né in friulano: il murale che ritrae Leonardo Zanier e riporta una delle sue poesia va cancellato. Il motivo? E’ stato realizzato su una parete privata e nessuno ha chiesto il permesso. A chiedere il ripristino del muro in piazzale Carnia a Udine è Francesco Masutti, commerciante della zona e proprietario dell’edificio assieme agli altri condomini. Stamani Masutti ha affisso un cartello, tolto e accartocciato poche ore dopo, nel quale – in attesa del ripristino – diffida chiunque a utilizzare la parete.

La risposta di Umberto Marin, presidente di Time for Africa, l’associazione che ha commissionato il murale a Simone Mestroni, non si è fatta attendere. “Chiederemo un incontro con i proprietari – ha affermato – per illustrare loro il nostro progetto e chiederemo se sono disposti a ospitare l’opera.

Intanto, stamattina l’autore si è messo al lavoro per completare il murale con la poesia originale in friulano, nella variante carnica, così da smorzare la polemica nata in città sul mancato uso della Marilenghe. Uno sforzo, però, che potrebbe risultare del tutto inutile.