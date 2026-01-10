  • Aiello del Friuli
sabato 10 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
In 150 in piazza San Giacomo contro il blitz Usa in...
Murale Zanier su parete privata, i proprietari: “Toglietelo”
Ha un infarto, barista morto in casa a 41 anni
Elisoccorso: numeri record per incidenti stradali e in montagna
Auto si rovescia nella roggia a Udine, muore a 60 anni
Malore alla guida, esce di strada con l’auto e muore
Pensione di invalidità, in FVG la percepisce un residente su venti
Nuova sede per il Teatri Stabil Furlan
Cade da 10 metri, ferito uno scalatore
Murale Zanier, via lo spray rosso: arriverà la poesia in friulano...
Cronaca

Murale Zanier su parete privata, i proprietari: “Toglietelo”

"Nessuno ha chiesto il permesso di utilizzare quel muro"
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Né in italiano, né in friulano: il murale che ritrae Leonardo Zanier e riporta una delle sue poesia va cancellato. Il motivo? E’ stato realizzato su una parete privata e nessuno ha chiesto il permesso. A chiedere il ripristino del muro in piazzale Carnia a Udine è Francesco Masutti, commerciante della zona e proprietario dell’edificio assieme agli altri condomini. Stamani Masutti ha affisso un cartello, tolto e accartocciato poche ore dopo, nel quale – in attesa del ripristino – diffida chiunque a utilizzare la parete.

La risposta di Umberto Marin, presidente di Time for Africa, l’associazione che ha commissionato il murale a Simone Mestroni, non si è fatta attendere. “Chiederemo un incontro con i proprietari – ha affermato – per illustrare loro il nostro progetto e chiederemo se sono disposti a ospitare l’opera.

Intanto, stamattina l’autore si è messo al lavoro per completare il murale con la poesia originale in friulano, nella variante carnica, così da smorzare la polemica nata in città sul mancato uso della Marilenghe. Uno sforzo, però, che potrebbe risultare del tutto inutile.

