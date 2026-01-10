Murale Zanier, via lo spray rosso: arriverà la poesia in friulano carnico

Il murale dedicato a Leonardo Zanier al Villaggio del Sole di Udine sarà ripristinato e completato con la poesia originale in friulano, nella variante carnica. Questa mattina l’artista Simone Mestroni è intervenuto direttamente sul graffito, ripulendo la parte del murale su cui una persona ignota aveva scritto con spray rosso i versi in friulano, in segno di protesta per l’assenza del testo originale. Una volta ripristinato il fondale pittorico, nei prossimi giorni l’artista provvederà a integrare la poesia in marilenghe, affiancandola alla versione italiana già presente.

La scelta, ha spiegato il committente Umberto Marin, presidente di Time For Africa, punta a spegnere definitivamente le polemiche nate attorno all’opera realizzata in piazzale Carnia, valorizzando pienamente l’eredità linguistica e poetica di Zanier.