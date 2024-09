Due nuovi murales arricchiscono il comune di Rigolato, celebrando l’Âgo frescjo – l’acqua fresca, peculiarità del territorio e le attività legate al comprensorio del rinnovato “Centro turistico sportivo”, altro elemento che caratterizza la località carnica situata ai piedi del Monte Plèros, del Monte Talm e Monte Neval.

L’opera, realizzata su una cabina di trasformazione appena ristrutturata di E-Distribuzione, porta la firma di Roberto Candotti, in arte OBI, noto street artist friulano, che fin da subito ha accolto favorevolmente l’iniziativa promossa dal Comune di Rigolato, in collaborazione con l’Azienda del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione.

La cabina elettrica, situata nelle vicinanze del campo sportivo, è stata dipinta su due facciate opposte tra loro sulla basa di un progetto che si sviluppa seguendo due direttrici principali: la facciata rivolta verso l’abitato tratta un unico tema, quella dell’acqua fresca, in dialetto “Âgo frescjo”, elemento molto importante per i paesi friulani, per i quali l’acqua rappresenta una risorsa del territorio montano che nasce dalla sorgente, arricchisce il paesaggio lungo il percorso ed infine alimenta le fontane del paese. L’opera realizzata da Obi si sviluppa dall’alto verso il basso, rimandando a quello che è il percorso tipico dei vari torrenti che, partendo dalle montagne, scendono a valle compiendo salti tra le rocce, irrigando prati e alberi, fino appunto ad arrivare in paese e sgorgando dalle molte fontane.

Sul lato opposto, rivolto verso il campo sportivo e l’area sportiva polifunzionale, si celebrano le tematiche sportive tra cui, il calcio a 5 , il tennis, il basket e la pallavolo, in tutte le loro declinazioni, con particolare attenzione al dinamismo del corpo durante l’attività sportiva Una singola immagine che, come spiega Roberto CandottI “ingloba tutte queste attività, un collage di singoli fotogrammi di dinamismo alla stato puro, il tutto collegato da una pennellata di colore blu che “segue” i movimenti dei vari atleti”

“Questa iniziativa – sottolinea il vice sindaco Daniele Candido – vuole essere una testimonianza estetica e concreta della storia e della memoria dei nostri luoghi. Ringraziamo dunque E- Distribuzione e l’artista Obi per aver saputo raccontare le nostre radici e alcuni dei valori che identificano la Comunità di Rigolato. Sarà – conclude Candido – una sorta di lascito alle future generazioni e insieme il racconto del nostro territorio a tutti coloro che lo visiteranno”.

“Fin dal 2016 – afferma Enrico De Toni, responsabile E-Distribuzione zona di Udine Monfalcone e Gorizia – abbiamo sviluppato iniziative e progetti di street art che raccontano la vicinanza ai territori in cui siamo presenti, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno la nostra Azienda. Siamo felici e onorati dal fatto che il Comune di Rigolato abbia deciso di promuovere questa iniziativa anche sul suo territorio e grazie alla creatività, l’energia e l’originalità di writers come OBI i muri delle nostre infrastrutture elettriche si trasformano in elementi di pregio estetico integrati con il territorio”.

I murales saranno presentati pubblicamente dal sindaco, Fabio D’Andrea, insieme ad un rappresentante di E-Distribuzone, e allo street Artist Roberto Candotti in occasione delle finali della “Coppa delle Vallate” , in programma sabato prossimo, 28 settembre, presso le strutture del “Centro Turistico Sportivo e Campo Sportivo” di Rigolato.