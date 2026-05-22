Muro anti-Electrolux: siglato l’accordo dei sindaci

Dodici anni dopo la grande crisi del 2014, il copione rischia di ripetersi, ma questa volta la risposta del territorio è unanime, trasversale e senza sconti. Da Porcia a Susegana si alza un’unica voce: il nuovo piano di riorganizzazione presentato dal colosso svedese dell’elettrodomestico Electrolux è «inaccettabile». Il timore profondo, condiviso da sindaci, sindacati e rsu, è che la ristrutturazione aziendale non sia un semplice passaggio tecnico, bensì l’inizio di un «progressivo disimpegno dall’Italia» e dalla storica filiera del “bianco”.

La tensione è altissima e la linea della politica è di totale chiusura verso le intenzioni del gruppo. I sindaci del pordenonese hanno consegnato un documento programmatico, firmato ieri congiuntamente alle sigle sindacali, direttamente nelle mani del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

La posizione del Governo è perentoria: