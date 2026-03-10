Musica ad alto volume, sospese le licenze a tre locali di Monfalcone

Le licenze di tre locali di Monfalcone sono state sospese perché diffondevano in modo reiterato musica ad alto volume, senza la preventiva autorizzazione comunale di deroga all’impatto acustico e, in alcuni casi, senza dichiarare l’utilizzo di strumenti sonori nella SCIA. I controlli della Polizia locale, concentrati nel rione Panzano e nel centro città, hanno portato l’Ufficio Commercio a sospendere le licenze per cinque giorni agli esercizi pubblici gestiti da due cittadini extracomunitari e un italiano, ai sensi dell’art. 10 del TULPS. La Polizia locale proseguirà i controlli con verifiche mirate per tutelare residenti e garantire concorrenza leale tra le imprese.