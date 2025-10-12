  • Aiello del Friuli
Cronaca
Ieri all'Università di Udine evento con Marcello Veneziani

Musica e letteratura al via stagionale dell’Accademia di studi pianistici Ricci

Lo spettacolo "Vico dei Miracoli" in replica oggi pomeriggio a Villa De Claricini
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La letteratura si abbina alle sette note nel via della nuova Stagione musicale dell’Accademia di studi pianistici Antonio Ricci. Ospiti d’eccezione infatti per questo weekend inaugurale, aperto ieri pomeriggio alla sede universitaria di Palazzo Antonini a Udine, sono Marcello Veneziani, Francesco Nicolosi e Luca Violini, ognuno di essi protagonista di “Vico dei Miracoli”, omaggio al filosofo napoletano Giambattista Vico a 300 anni dalla pubblicazione della prima edizione della sua opera più celebre, “Princìpi di una scienza nuova”. L’evento, che verrà riproposto questo pomeriggio alle 17.30 a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, consiste in un vero e proprio florilegio di musiche scelte e suonate al pianoforte dal Maestro Nicolosi che si alternano al racconto di Veneziani e a letture tratte dal libro “Vico dei Miracoli” curato da Luca Violini.

La Stagione dell’Accademia musicale Antonio Ricci proseguirà il 6 novembre con “Clori, Lidia e Filli” – Serenata a tre voci, archi e basso continuo con Valeria La Grotta, Gaia Petrone, Francesca Boncompagni, I Bassifondi Ensemble e Simone Vallerotonda.

