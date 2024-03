Stasera musulmani in piazza per il Ramadan. Cisint tuona: “Nessuno pregherà”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La comunità musulmana di Monfalcone si ritroverà in piazza della Repubblica, di fronte al municipio, questa sera alle 19.30 per una manifestazione che saluterà l’inizio del Ramadan, periodo sacro per l’Islam al via oggi dopo il tramonto. L’evento difficilmente si tramuterà in una preghiera all’aperto a causa della pioggia che di fatto impedirà ai presenti di potersi inginocchiare: “Abbiamo fatto regolare comunicazione alla Prefettura perché rispettiamo la legge – spiega il presidente onorario dell’associazione Darus Salaam, che gestisce uno dei due centri islamici chiusi da ordinanza municipale, Bou Konate – non è detto che riusciremo a pregare a causa delle condizioni meteo, ma sicuramente ci raduneremo in piazza e lo faremo ogni sera per tutto il Ramadan”.

La decisione di manifestare in piazza arriva dopo che non è stato trovato un accordo col Comune, come auspicato dal decreto del Consiglio di Stato con cui era stato dato il via libera alla riapertura dei due centri, sui parametri di sicurezza da concordare per rimettere a disposizione dei fedeli i due locali di via Duca d’Aosta e via Fanin. Frenetica la giornata di oggi, che vede impegnate sul fronte della gestione della sicurezza della manifestazione anche Prefettura e Questura. Netta chiusura da parte del sindaco Anna Cisint: “Nessuno, dico nessuno – ha sottolineato – pregherà in piazza, siamo in presenza di una minoranza che pretende di dettar legge”. Laconica la replica di Konate: “Questo è il suo parere, non quello della Costituzione italiana”.