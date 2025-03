Mutuo di 500.000 euro dal Frie, prosciolto imprenditore

Il gup di Udine ha prosciolto l’imprenditore Giovanni Dorbolò dall’accusa di malversazione in erogazioni pubbliche per una somma di 500.000 euro ottenuta dal Frie come mutuo per l’acquisto di un immobile.

L’operazione si inquadrava in un ampio progetto per la produzione di energia rinnovabile.

Il gup, su analoga richiesta del pubblico ministero, ha dichiarato “il non luogo a procedere” nei riguardi di Dorbolò perchè il fatto a lui contestato non costituisce reato.

Soddisfazione è stata espressa dal difensore di Dorbolò, l’avv. Stefano Buonocore.