West Nile a Muzzana: fatta la disinfestazione delle zanzare adulte, ora tocca alle larve

E’ stata effettuata regolarmente ieri sera, tra le 22 e le 23.30, la disinfestazione dalle zanzare a Muzzana, nella zona di via Roma e via San Giorgio, dove nei giorni scorsi due anziani, un uomo e una donna, sono stati infettati dal virus della West Nile. I due, le cui condizioni non destano preoccupazioni, sono ricoverati all’ospedale di Latisana.

“Non ci sono state problematiche – dice il sindaco Genziana Buffon – nel trattamento adulticida. Stamattina è cominciato il trattamento larvicida in tutti i tombini, caditoie, pozze e pozzetti dell’intero territorio comunale”.

Per quanto riguarda le arre privati, il primo cittadino rinnova la richiesta di eliminare vasi, oggetti ed erbacce e di trattare tombini e caditoie. “Alcuni lo hanno già fatto – conclude Buffon – e abbiamo intenzione di reperire pastiglie larvicide da consegnare ai cittadini”.