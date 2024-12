Napoleonica, torna l’autovelox all’incrocio per Fauglis

A partire dal 17 dicembre, l’autovelox fisso sulla strada Napoleonica, all’incrocio per Fauglis con via Felettis, sarà nuovamente operativo. Ad annunciarlo su Facebook è stato il sindaco di Gonars, Ivan Boemo, sottolineando come il rilevamento effettivo delle velocità inizierà solamente dopo il 15 gennaio. L’obiettivo al momento è lasciare ai cittadini il tempo di notare la presenza del dispositivo e adeguare la propria guida.

L’apparecchio monitorerà il traffico nel tratto che va da Ontagnano verso Codroipo, un punto tristemente noto per incidenti, tra cui uno particolarmente grave avvenuto alcuni anni fa, che ha coinvolto una madre con i suoi due figli. “Una tragedia che non vogliamo si ripeta mai più”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza della prevenzione.

La riattivazione si inserisce in un più ampio piano di sicurezza stradale, che prevede anche il reinvestimento degli introiti derivanti dalle sanzioni. Questi fondi saranno destinati a interventi sulle infrastrutture del Comune, come asfaltature, realizzazione di marciapiedi e messa in sicurezza di altri incroci pericolosi.