Nas di Udine, in un anno quasi 600mila euro di multe e oltre 5 quintali di cibo sequestrati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sedici persone denunciate, 491 sanzioni amministrative elevate per complessivi 596mila euro, oltre 5 quintali di alimenti sequestrati e 279 esercenti segnalati alle autorità competenti. E’ questo il bilancio delle attività svolte dai Nas di Udine nel corso del 2025 su ristorazione e filiera alimentare.

Le ispezioni del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri hanno fatto emergere numerose irregolarità, in particolare gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli HACCP e la commercializzazione di prodotti scaduti o potenzialmente nocivi.

Il bilancio dei sequestri parla di circa 533 chilogrammi di alimenti sottratti al consumo, tra carni, pesce, latticini e prodotti da forno, risultati privi di tracciabilità, conservati in modo non idoneo o ritenuti pericolosi per la salute pubblica. Nei casi più critici, i militari hanno proposto la sospensione o la chiusura immediata delle attività: 964 quelle interessate da provvedimenti a causa di gravi deficit strutturali e igienici. Non sono mancati i risvolti penali, con denunce per frode in commercio e somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.