Nasce a Oslavia la Banca della Ribolla

Il presidente dell’Associazione Produttori della Ribolla di Oslavia, Sasa Radikon, l’ha definita “una giornata storica”. L’emozione era infatti palpabile negli occhi dei responsabili delle sette aziende – Dario Princic, La Castellada, Primosic, Fiegl, Gravner, Radikon e Il Carpino – che hanno annunciato oggi tra i vigneti della località sulle colline di Gorizia la nascita della Banca della Ribolla. Si tratta di un progetto del tutto innovativo in Italia che si pone l’obiettivo di conservare – trasferendolo quindi alle generazioni future – il patrimonio genetico di un vitigno autoctono come quello del vino-bandiera di questo territorio a due passi dalla Slovenia.

Quattro le fasi del progetto: la selezione visiva delle piante migliori, l’analisi di laboratorio su 70 viti selezionate, l’innesto delle gemme più sane presso un vivaio specializzato ed infine la messa a dimora, il 18 luglio scorso, delle barbatelle ottenute in quello che è un vero e proprio vigneto-archivio.

In tutto il territorio di Oslavia può contare su un centinaio di ettari di vigneti, di cui 30 piantati a Ribolla.