Nasce Casa Carra, rifugio sicuro contro la violenza transomofoba

Un luogo protetto dove ricominciare. Nasce a Udine Casa Carra (o Carrà in omaggio alla compianta cantante), il nuovo servizio di accoglienza dedicato a persone LGBTQIA+ vittime di violenza, discriminazione o esclusione sociale. Il progetto colma un vuoto importante in Friuli Venezia Giulia, offrendo una risposta concreta a chi, fino a oggi, era costretto a cercare aiuto lontano dal territorio.

Casa Carra/à è molto più di un alloggio temporaneo: è un percorso di rinascita costruito su misura. Le persone accolte – giovani allontanati dalle famiglie, persone trans in difficoltà, migranti e vittime di violenza nelle relazioni – vengono seguite da un’équipe multidisciplinare che integra supporto legale, psicologico, sanitario ed educativo. L’obiettivo è accompagnarle verso l’autonomia abitativa e lavorativa, in un contesto sicuro e riservato.

Fondamentale la collaborazione tra realtà del territorio, che unisce competenze e esperienza per rispondere a bisogni complessi. Il servizio si propone come un presidio stabile di tutela e dignità, capace di contrastare una violenza spesso sommersa e di restituire alle persone la possibilità di costruire il proprio futuro.