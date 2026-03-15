Nasce il primo Centro regionale per disturbi alimentari

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il primo centro regionale residenziale per i Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione nascerà a Camino al Tagliamento. Una risposta concreta, a detta dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ad un fenomeno in crescita – in Friuli Venezia Giulia si contano 1500 casi – come il comportamento dei disturbi alimentari e che richiede un approccio basato sull’integrazione tra servizi sanitari e supporto sociale.

L’incontro di oggi si è svolto in occasione della Giornata annuale del fiocchetto Lilla, dedicata proprio ai disturbi del comportamento alimentare.

In una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha fatto sapere di ritenere “la scelta logistica della giunta del tutto incoerente con l’obiettivo di garantire uniformità e accessibilità ai servizi”.