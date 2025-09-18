Nasce la Scuola di alta formazione sulla Resilienza

GUARDA IL VIDEO Già considerato modello nella gestione delle situazioni critiche, il Friuli Venezia Giulia si candida ad essere la regione della resilienza, capace di fare della propria storia virtuosa un patrimonio di competenze e formazione che può proseguire e trovare continuità nel futuro.”

Con questa premessa è stata presentata a Palmanova, all’interno della sala in cui le emergenze vengono analizzate e gestite, la Scuola di alta formazione sulla resilienza, un percorso formativo d’eccellenza frutto dell’accordo tra la Protezione civile regionale e l’Università di Udine.

Le competenze maturate sul campo durante emergenze quali il terremoto, Vaia, la pandemia e la guerra in Ucraina vengono messe a valore per innalzare ulteriormente la qualità e il livello di azione in contesti di crisi.

Riccardo Riccardi

Ass. Protezione civile Fvg

Roberto Pinton

Rettore Università di Udine

Stefano Grimaz

Resp. scient. Scuola Alta Formazione Resilienza

L’attività formativa si svolgerà nel periodo febbraio-aprile 2026, con un massimo di 30 partecipanti, per 40 ore di formazione intensiva. La consegna degli attestai avverrà a maggio 2026, nel cinquantennale del terremoto.