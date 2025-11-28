  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Nascerà a Basiliano un museo dedicato ai castellieri e ai tumuli...
Europa e Impresa: a Udine il futuro dell'artigianato FVG
"Esercitazione NATO a scuola!", scoppia il caso in una scuola di...
A Grado apre il Museo Civico del Tesoro: in mostra reperti...
Trapianti: 120 operazione in un anno
Accordo Regione Gse per agevolare impianti green
Pordenone, domani via al trasloco del nuovo ospedale. La Cgil: "Serve...
Brazzano, Borgo del Tiglio: "Zona rossa di tre anni per noi...
Incidente sul lavoro, uomo cade da tre metri in Carnia
Ueb, esordio da titolare in Nazionale per Francesco Ferrari contro l'Islanda
Nascerà a Basiliano un museo dedicato ai castellieri e ai tumuli del Friuli

Il progetto “Terra dei Castellieri” riunisce 21 istituzioni e punta a valorizzare uno dei patrimoni archeologici più importanti del Nordest, in sinergia con la candidatura UNESCO del colle del Castello di Udine
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nascerà a Basiliano un museo dedicato ai tumuli e ai castellieri della protostoria, un patrimonio unico che racconta il territorio molto prima dell’arrivo dei Romani. È il cuore del progetto “Terra dei Castellieri”, presentato oggi e sostenuto da Regione, Soprintendenza, Università di Udine, Banca 360 – che metterà a disposizione un suo immobile – e un consorzio di 17 Comuni. Tra le amministrazioni coinvolte ci sono Basiliano, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Meduno, Montereale Valcellina, Pozzuolo del Friuli, Rive d’Arcano, Sedegliano, Spilimbergo e Udine.

Il museo sarà progettato come luogo aperto, multidisciplinare, capace di unire ricerca, didattica e divulgazione. Qui troveranno spazio reperti e documenti raccolti in decenni di studi condotti dall’Università di Udine su alcuni dei siti protostorici più significativi del Medio Friuli. Dall’avvio delle ricerche in Friuli sono stati esplorati i tumuli di Mereto di Tomba e di Sant’Osvaldo a Udine e i castellieri di Castions di Strada, Codroipo, Galleriano di Lestizza, Gradisca di Spilimbergo, Novacco di Aiello, Pozzuolo del Friuli, Savalons di Mereto di Tomba, Sedegliano, Udine e Variano di Basiliano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso verso la candidatura UNESCO del vasto sistema protostorico friulano, che ha nel Colle del Castello di Udine — il più grande colle artificiale d’Europa — il suo fulcro storico e simbolico. Con gli ultimi studi condotti tre anni fa, nel 2022 è stato infatti accertato che la collina sia totalmente artificiale, realizzata in epoca pre-romana, probabilmente tra 3500 e 3000 anni fa, durante l’età del Bronzo.

