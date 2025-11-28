Nascerà a Basiliano un museo dedicato ai castellieri e ai tumuli del Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nascerà a Basiliano un museo dedicato ai tumuli e ai castellieri della protostoria, un patrimonio unico che racconta il territorio molto prima dell’arrivo dei Romani. È il cuore del progetto “Terra dei Castellieri”, presentato oggi e sostenuto da Regione, Soprintendenza, Università di Udine, Banca 360 – che metterà a disposizione un suo immobile – e un consorzio di 17 Comuni. Tra le amministrazioni coinvolte ci sono Basiliano, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Meduno, Montereale Valcellina, Pozzuolo del Friuli, Rive d’Arcano, Sedegliano, Spilimbergo e Udine.

Il museo sarà progettato come luogo aperto, multidisciplinare, capace di unire ricerca, didattica e divulgazione. Qui troveranno spazio reperti e documenti raccolti in decenni di studi condotti dall’Università di Udine su alcuni dei siti protostorici più significativi del Medio Friuli. Dall’avvio delle ricerche in Friuli sono stati esplorati i tumuli di Mereto di Tomba e di Sant’Osvaldo a Udine e i castellieri di Castions di Strada, Codroipo, Galleriano di Lestizza, Gradisca di Spilimbergo, Novacco di Aiello, Pozzuolo del Friuli, Savalons di Mereto di Tomba, Sedegliano, Udine e Variano di Basiliano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso verso la candidatura UNESCO del vasto sistema protostorico friulano, che ha nel Colle del Castello di Udine — il più grande colle artificiale d’Europa — il suo fulcro storico e simbolico. Con gli ultimi studi condotti tre anni fa, nel 2022 è stato infatti accertato che la collina sia totalmente artificiale, realizzata in epoca pre-romana, probabilmente tra 3500 e 3000 anni fa, durante l’età del Bronzo.