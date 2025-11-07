  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 7 Novembre 2025
Nascondeva la droga in struttura per stranieri, patteggia 28 mesi di reclusione

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Aveva nascosto la droga nella struttura per ex minori stranieri non accompagnati di Udine, di cui aveva le chiavi pur non essendo ospite. Oggi Shariq Usman, pachistano di 19 anni, ha patteggiato 2 anni e 4 mesi di reclusione davanti al gup del capoluogo friulano Mariarosa Persico.
Lo scorso febbraio il giovane era stato fermato in città dalle forze dell’ordine, che lo avevano trovato in possesso di un grammo di cocaina. Poi era stato lasciato andare e seguito fino alla struttura per ex minori di viale Trieste, gestita dalla Oikos Ets.
Il ragazzo era stato nuovamente fermato e trovato in possesso delle chiavi dello stabile. Durante la perquisizione dell’edificio, le forze dell’ordine hanno individuato in una camera un suo borsello con 360 euro in banconote di piccolo taglio e un armadio chiuso nel quale il giovane aveva nascosto 26 grammi di stupefacente.
Il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena e disposto la sua scarcerazione.

