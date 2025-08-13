Nascosti nel treno merci, migranti scoperti da alcuni viaggiatori

Ritardi fino a 80 minuti. Non a causa di un guasto ma per la presenza di alcuni migranti scoperti, oggi pomeriggio, in un treno merci fermo nella stazione di Latisana. Sono stati i rumori provenienti da un vagone, in particolare, ad insospettire alcuni viaggiatori fermi sulla banchina e personale della stazione ferroviaria. Quindi la decisione di attivare i controlli. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme a personale della Polfer e dei carabinieri.

Per consentire di operare nella massima sicurezza, la stazione è stata temporaneamente disalimentata. Nascosti tra le marci diverse persone: si tratterebbe di migranti senza documenti. Uno di loro sarebbe riuscito a dileguarsi, sfuggendo così alle operazioni di identificazioni.

Le indagini permetteranno di capire dove i migranti sono riusciti a salire nel convoglio merci.