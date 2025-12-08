  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 8 Dicembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Il mondo della musica piange Mauro Darpin
Sandro Valent: professionista e appassionato di montagna
Natale a Udine, boom di visitatori nel centro storico
Addio a Gianni Marchiol, campione di automobilismo e generosità
Cordoglio e incredulità in Carnia per la tragedia di Enemonzo
Udine, domani in consiglio il bilancio di previsione 2026-2028
Legge di stabilità, da domani in aula la manovra da 6,5...
Perde il controllo: auto nel fosso, poi carambola su un’altra strada
Udinese a caccia di punti contro il Genoa, Poltronissima in diretta...
Casa: in Fvg volano compravendite e prezzi di mercato
Cronaca

Natale a Udine, boom di visitatori nel centro storico

Successo per l'Ice park allestito in Piazza XX Settembre. Venanzi: "Scelta vincente"
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cresce il numero dei visitatori nel centro storico di Udine. Il fine settimana e il ponte dell’Immacolata hanno fatto registrare un afflusso continuo di turisti, famiglie e cittadini, che dal tardo pomeriggio fino a sera hanno affollato le vie e le piazze del cuore della città per ammirare le luminarie e respirare l’atmosfera delle feste.

Un successo confermato anche dai commercianti, come spiega il vicesindaco Alessandro Venanzi: «I primi riscontri sono molto positivi. Gli operatori del centro storico ci stanno restituendo un clima di fiducia e parlano già di un bilancio incoraggiante per queste prime settimane di eventi».

A favorire la grande partecipazione ha contribuito anche il meteo favorevole, con temperature al di sopra della media. Tra i bar e le casette dei mercatini, le bevande più richieste restano i grandi classici: vin brulé e cioccolata calda.

Grande successo anche per l’Udine Ice Park, che sta richiamando centinaia di persone ogni giorno. La scelta di spostare la pista in Piazza XX Settembre si è rivelata vincente. «Questa piazza si sta dimostrando uno spazio naturale per il pattinaggio», sottolinea Venanzi. «È una scelta che ha permesso di valorizzare tutte le principali piazze del centro, rendendole protagoniste della proposta natalizia».

Un progetto costruito con largo anticipo, come ricorda lo stesso vicesindaco: «Quest’anno abbiamo messo insieme una rete di iniziative capaci di creare una vera atmosfera di festa. La soddisfazione è alta, perché dietro c’è un lavoro partito già in primavera».

Ricca l’offerta di eventi per grandi e piccoli: dai cori itineranti all’arrivo di Babbo Natale in slitta, che ieri ha distribuito caramelle e raccolto le letterine dei bambini. Molto apprezzate anche le iniziative culturali, come la mostra dedicata alla Pimpa allestita nell’ex chiesa di San Francesco, e i mercatini solidali, che completano il mosaico di un Natale capace di unire intrattenimento, tradizione e solidarietà.

