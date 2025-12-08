Natale a Udine, boom di visitatori nel centro storico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cresce il numero dei visitatori nel centro storico di Udine. Il fine settimana e il ponte dell’Immacolata hanno fatto registrare un afflusso continuo di turisti, famiglie e cittadini, che dal tardo pomeriggio fino a sera hanno affollato le vie e le piazze del cuore della città per ammirare le luminarie e respirare l’atmosfera delle feste.

Un successo confermato anche dai commercianti, come spiega il vicesindaco Alessandro Venanzi: «I primi riscontri sono molto positivi. Gli operatori del centro storico ci stanno restituendo un clima di fiducia e parlano già di un bilancio incoraggiante per queste prime settimane di eventi».

A favorire la grande partecipazione ha contribuito anche il meteo favorevole, con temperature al di sopra della media. Tra i bar e le casette dei mercatini, le bevande più richieste restano i grandi classici: vin brulé e cioccolata calda.

Grande successo anche per l’Udine Ice Park, che sta richiamando centinaia di persone ogni giorno. La scelta di spostare la pista in Piazza XX Settembre si è rivelata vincente. «Questa piazza si sta dimostrando uno spazio naturale per il pattinaggio», sottolinea Venanzi. «È una scelta che ha permesso di valorizzare tutte le principali piazze del centro, rendendole protagoniste della proposta natalizia».

Un progetto costruito con largo anticipo, come ricorda lo stesso vicesindaco: «Quest’anno abbiamo messo insieme una rete di iniziative capaci di creare una vera atmosfera di festa. La soddisfazione è alta, perché dietro c’è un lavoro partito già in primavera».

Ricca l’offerta di eventi per grandi e piccoli: dai cori itineranti all’arrivo di Babbo Natale in slitta, che ieri ha distribuito caramelle e raccolto le letterine dei bambini. Molto apprezzate anche le iniziative culturali, come la mostra dedicata alla Pimpa allestita nell’ex chiesa di San Francesco, e i mercatini solidali, che completano il mosaico di un Natale capace di unire intrattenimento, tradizione e solidarietà.