Natale a Udine, Vidoni: “Bene spostamento Ice Park e fondi, ma non basta”

Bene lo spostamento della pista di ghiaccio e del Villaggio di Natale in piazza XX Settembre, e positivo anche lo stanziamento di 400 mila euro per luci, alberi e eventi. A dirlo è il Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo d’Aronco Luca Onorio Vidoni che sottolinea, però, come tali decisioni siano arrivate solo dopo le ripetute sollecitazioni giunte lo scorso anno dall’opposizione e dai commercianti del centro; questi ultimi penalizzati dai posteggi sottratti dall’Ice Park quando era posizionato in piazza I Maggio.

“Lo spostamento può essere un primo passo per il rilancio di piazza XX Settembre,” prosegue Vidoni. “Ma di certo non basterà a risolvere i problemi in una zona dove negli ultimi mesi ben sei attività hanno abbassato le serrande, anche a causa di decisioni scellerate, come l’estensione della ZTL e l’eliminazione di posti auto nella vicina Piazza Garibaldi”.

In merito ai fondi stanziati, il consigliere rimarca come per la Giunta sia “facile spendere, potendo contare sui circa 11 milioni di euro all’anno, derivanti dall’aumento dell’Irpef.” Infine, benché il programma preveda molte più vie illuminate rispetto al passato, Vidoni segnala di aver già ricevuto lamentele su strade storicamente addobbate, come Via Grazzano, che rischierebbero di restare al buio. L’ultima frecciatina il consigliere la dedica al videomapping che anche quest’anno illuminerà i palazzi del centro. “Speriamo – conclude Vidoni – non si trasformi in una carnevalata come lo scorso anno, quando le immagini proiettate non avevano nulla a che vedere con lo spirito del Natale.”