Natale in arrivo, ma a Udine i commercianti si dividono

In vista del Natale, Udine si veste di luci. Le luminarie sono state ormai quasi tutte allestite e verranno accese ufficialmente il 21 novembre, dando il via al periodo delle feste. Un appuntamento che molti commercianti accolgono con entusiasmo, convinti che l’atmosfera natalizia possa portare più movimento in città e sostenere le vendite. Giudizio positivo, per lo spostamento della pista di pattinaggio da piazza Primo Maggio a piazza XX Settembre, ritenuta una posizione più centrale e favorevole al passaggio dei visitatori.

Non mancano però le voci critiche: alcuni esercenti chiedono un’illuminazione più diffusa anche nelle vie dove si concentrano numerosi negozi, per rendere l’esperienza più attrattiva.

