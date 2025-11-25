Natale in Città, l’Arcidiocesi promuove fede, cultura e solidarietà in 41 eventi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo calendario di iniziative. E’ “Natale in Città”, un concentrato di fede, tradizione, cultura e solidarietà. Un cartellone che va ad arricchire l’offerta di animazione del periodo natalizio di Udine. L’inaugurazione degli eventi è prevista per lunedì primo dicembre, alle 18, sotto il portico del palazzo patriarcale di Udine.
Il cartellone natalizio diocesano propone undici vetrofanie d’arte diffuse in cinque negozi del centro cittadino, dodici eventi musicali, diciannove celebrazioni, quindici negozi aderenti alla campagna “Un dolce solidale”, quindici presepi ospitati in altrettante chiese della città, dieci serate culturali.
Prezioso il contributo offerto da Ascom Confcommercio.