Nadâl a Puçui: un mese di emozioni, luci e solidarietà

Un ricco calendario di eventi animerà il comune di Pozzuolo del Friuli dal 29 novembre al 6 gennaio. Mostre di presepi, incontri culturali, concerti, mercatini e accensioni di alberi di Natale saranno protagonisti di un’atmosfera magica che abbraccerà anche le frazioni di Cargnacco, Carpeneto, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano. L’evento clou si terrà l’8 dicembre, in Piazza Julia, con l’accensione del grande abete natalizio.

Il Natale è l’occasione perfetta per celebrare la comunità e le sue tradizioni. Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha raccolto per la prima volta in un unico calendario tutte le iniziative organizzate sul territorio da associazioni, parrocchie e gruppi di volontariato. L’opuscolo, intitolato “Natale a Pozzuolo – Nadâl a Puçui”, offre una panoramica degli eventi, con una trentina di appuntamenti che spaziano dai concerti alle mostre, fino ai laboratori per bambini. La copertina del programma, inoltre, è stata realizzata selezionando uno tra i 60 disegni proposti dagli studenti che frequentano la scuola media del paese.

“Il Natale è un momento che celebra lo stare insieme e ci ricorda l’importanza di far parte della stessa comunità”, premette il sindaco Gabriele Bressan, sintetizzando il pensiero dei componenti della sua giunta, Stefano Nazzi, Greta Rodaro, Lavinia Piani, Stefano Petri e Paola Cattivello. “Sfogliando le pagine del calendario, si intuisce l’importante sinergia esistente a Pozzuolo tra associazioni, parrocchie, attività produttive, reti di volontariato e istituzioni. Una collaborazione che ha permesso di stendere un fitto programma di appuntamenti che siamo sicuri coinvolgerà famiglie e cittadini, regalando piacevoli momenti di socializzazione. Tante attività – prosegue il primo cittadino – che valorizzano lo stare assieme e che offriranno nuove occasioni di conoscenza e di rinnovamento nello spirito del Santo Natale”.

Un elemento centrale delle festività a Pozzuolo sarà anche la solidarietà. Due le iniziative principali. La prima è il dono di sangue e plasma, che potrà essere effettuato il 14 dicembre nel parcheggio del Municipio grazie all’autoemoteca dell’AFDS. La seconda è il Brulè Solidale, iniziativa che accompagnerà alcuni degli appuntamenti proposti. Attraverso la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, attualmente impegnata in una missione di pace in Libano, sarà possibile contribuire ad acquistare beni di prima necessità per le popolazioni civili in difficoltà.

Il Programma

Novembre

29 novembre ore 18.00 : Inaugurazione mostra mercato “Idee regalo in Palacine” (Piazza Julia, Pozzuolo).

29 novembre ore 19.00 : Santa messa in onore di S. Andrea (Pieve di S. Andrea, Pozzuolo).

30 novembre ore 10.30: Letture per bambini con Ortoteatro (Biblioteca civica, Pozzuolo).

Dicembre

1 dicembre ore 18.00 : Arrivo di Babbo Natale e Concerto degli Zampognari (Piazza Julia, Pozzuolo).

7 dicembre ore 14.30 : Suoni d'inverno – Concerto attivo (Casa della Musica, Pozzuolo).

7 dicembre ore 17.00 : Accensione luminarie natalizie (Piazza della Chiesa, Zugliano) con Brulè Solidale.

7 dicembre ore 18.00 : Inaugurazione presepi a Terenzano (Sala Parrocchiale).

8 dicembre ore 18.00 : Accensione del Pino Presepiale (Piazza Julia, Pozzuolo).

8 dicembre ore 20.00 : Accensione dell'albero di Natale con sorpresa (Piazza Julia, Pozzuolo). A seguire: Pink Akustik – Tribute Band Pink Floyd.

11 dicembre ore 18.30 : Presentazione libro Il mostro sotto il letto, dialogo con l'autore e firmacopie (Palacine, Pozzuolo).

14 dicembre ore 8.30 : Donazione sangue e plasma con l'autoemoteca (Parcheggio del Comune).

14 dicembre ore 11.00 : Apertura mostra pittorica La festa della luce (Palacine, Pozzuolo).

14 dicembre ore 18.00 : Serata Contà Cogoi in memoria di Gianni Cogoi (Palacine, Pozzuolo).

21 dicembre ore 10.30 : Letture per bambini con Ortoteatro (Biblioteca civica, Pozzuolo).

21 dicembre ore 20.30 : Concerto di Natale con la Società Filarmonica di Pozzuolo e premiazione concorso Pini Presepiali (Auditorium Comunale, Pozzuolo).

22 dicembre ore 11.00 : Brindisi di Natale con il coro Le Allegre con Brio (Sala parrocchiale, Sammardenchia).

25 dicembre dalle 18 : Dj e musica dal vivo con Absolute 5 (Bar alla Cavalleria, Pozzuolo ).

27 dicembre ore 20.30 : Concerto di Natale con il Coro Polifonico di Ruda (Pieve di Sant'Andrea, Pozzuolo).

28 dicembre ore 9.00-13.30: Cinema a scuola (Scuola Elementare, Pozzuolo).

Gennaio

3 gennaio ore 9.00-13.30 : Cinema a scuola (Scuola Elementare, Pozzuolo).

3 gennaio ore 20.30 : Concerto Da Gershwin a Disney (Auditorium Comunale, Pozzuolo).

5 gennaio ore 18.00 : Accensione del Pignarûl (Area festeggiamenti, Cargnacco).

: Accensione del Pignarûl (Area festeggiamenti, Cargnacco). 6 gennaio ore 18.00-18.30: Accensione Pignarûi a Sammardenchia e Pozzuolo (parcheggio cimitero).

Esposizioni