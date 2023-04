Natalità: “Non basta un bonus per invertire la rotta”

Gli allarmi si susseguono a vari livelli e sono sempre più insistenti: l’Italia è il Paese più vecchio d’Europa e il Friuli Venezia Giulia la seconda regione per età della popolazione. La diretta conseguenza è il calo demografico e le ripercussioni a lungo termine riguardano sanità, scuola, servizi.

“Prima di tutto bisogna dire che questi processi sono lunghi decenni, se non secoli – specifica Alessio Fornasin, docente di Demografia all’Università di Udine -. Quindi chiariamo subito che su di essi si può intervenire solo con misure strutturali, non con provvedimenti spot che durano un anno o poco più. I fattori determinanti di questi processi sono molteplici. Per esempio, un elemento da considerare è il tasso di fecondità, cioè il numero medio di figli per donna, che rappresenta la propensione ad avere figli. Nell’Ottocento ogni madre ne aveva 6, negli Anni Quaranta si è scesi a 2, oggi il valore è 1,4, in Fvg 1,3. Un tempo i bambini erano considerati una risorsa, perché avrebbero contribuito alla sussistenza della famiglia e sarebbero stati una garanzia per la vecchiaia dei genitori. Oggi si ritengono un costo. Ciò che determina questa inclinazione sono fattori economici e di sostegno alla genitorialità. Per esempio nella decisione di avere il primo figlio conta molto la stabilità economica e la sicurezza del lavoro. Per avere altri bambini le famiglie valutano anche il welfare e i servizi a disposizione. Ma ci sono anche elementi sociologici: un tempo una coppia senza figli era malvista, oggi si accetta il diritto a questa scelta”.

Come cambiare rotta?

“Cominciamo col dire che le famiglie non sono in pericolo – commenta Fornasin -, ma che bisogna sostenerle in concreto, non solo a parole. E per farlo sono necessarie risorse vere, per attuare provvedimenti a lungo termine che incidano anche sulla mentalità delle persone. Interventi che dovrebbero riguardare vari aspetti della vita, dalla scuola all’accesso al mondo del lavoro, dall’accessibilità ai mutui per comprarsi una casa alla capacità di rendersi indipendenti”.